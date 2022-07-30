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Freni boşalan tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Freni boşalan tomruk yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolu bağlantı yolunda yokuş aşağı indiği esnada freni boşalan tomruk yüklü kamyon devrildi.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 karayolu bağlantı yolunda yokuş aşağı indiği esnada freni boşalan tomruk yüklü kamyon devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında İznik-Mekece yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Pamukova istikametine seyir halinde olan Ümmet Ş. (47) idaresindeki 10 AFM 496 plakalı tomruk yüklü kamyonun yokuş aşağı indiği esnada freni boşaldı. Bu sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon bariyerlere ve elektrik direklerine çarparak devrildi. Kamyon sürücüsünün yaralandığı kaza için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Pamukova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile bölgede yol bir süre trafiğe kapatıldı. Devrilen aracın vinç vasıtası ile kaldırılmasıyla birlikte yol tekrar trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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