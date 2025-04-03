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Freni Boşalan Tır Parka Dalıp Sürücüsünü Hayatından Etti

Freni Boşalan Tır Parka Dalıp Sürücüsünü Hayatından Etti
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde freni boşalan bir tır, yayalara çarpmamak için manevra yaparken parkta bulunan sütunlara çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde freni boşalan tır, yayalara çarpmamak için manevra yapınca park daldı. Tırın parktaki sütunlara çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Altındağ ilçesinde freni boşalan T.B. idaresindeki 06 BCJ 956 plakalı tır, direğe çarptı. Ardından sürücü, otobüs durağında bulunan yayalara çarpmamak direksiyonu sağa kırınca tır, Bostancık Caddesi Türk Dünyası Vezir Tonyukuk Parkı'ndaki sütunlara çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. T.B.'nin cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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