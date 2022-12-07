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Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Gaziantep'te freni boşalan kömür yüklü kamyonet yokuş aşağı savruldu. Feci kazada ezilen bir çocuk hayatını kaybederken; bir çocuk, bir kadın ve kamyonet sürücüsü yaralandı. Feci kazada oğlunu kaybeden acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı.

Şahinbey ilçesi Yavuzlar Mahallesinde Ahmet Günsever (22) idaresindeki kömür yüklü kamyonet, freni boşaldıktan sonra yokuş aşağı 500 metre savruldu. Kontrolsüz bir şekilde savrulan kamyonet, okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen iki çocuk ile bir kadını ezdikten sonra park halindeki bir araç ve elektrik direğine çarparak durabildi.

Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

10 YAŞINDAKİ ÇOCUK CAN VERDİ

Meydana gelen feci kaza sonucu okula gitmek için evden çıktıkları öğrenilen 10 yaşındaki yabancı uyruklu Abdülkerim Hac Hamod olay yerinde hayatını kaybederken, 12 yaşındaki yabancı uyruklu Y.H.H. ile Ahad Hilal (38) ve kamyonet sürücüsü Ahmet Günsever yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Y.H.H.'nın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

ACILI BABA FENALAŞTI

Olay yerinde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Abdülkerim Hac Hamod'un cansız bedeni ise olay inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenaze kaldırılırken güçlükle ayakta duran ve göz yaşı döken acılı babayı ise olay yerindeki bir komiser sarılarak sakinleştirmeye çalıştı. Hayatını kaybeden çocuğun diğer yakınları ise birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.

Feci kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Freni boşalan kamyonet çocukları ezdi: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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