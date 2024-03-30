Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı

Fren yerine gaza basınca zincir giyim mağazasına daldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde fren yerine gaza basan sürücü giyim mağazasına otomobiliyle daldı. Olayda şans eseri yaralanan kimse olmadı.

Olay, Kozan ilçesine bağlı Irmak Caddesi Adanan Menderes Parkı'nın karşısında bulunan bir zincir giyim mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, 01 HB 406 plakalı otomobil mağaza önüne park edeceği sırada sürücü A.F.Y. yanlışlıkla fren yerine gaza basınca mağazaya daldı.

Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olayda mağazanın camları zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar aracı elleri ile iterek mağazadan çıkardı.

Kazanın ardından polis ekipleri inceleme başlattı.