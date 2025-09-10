Fransa'da Tasarruf Planına Karşı Protestolarda Gözaltı Sayısı 295'e Yükseldi

Fransa genelinde hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestolarında gözaltına alınan kişi sayısı 295'e yükseldi.

Fransa'da hükümetin tasarruf planına karşı düzenlenen "Bloquons tout" (Her şeyi durduralım) protestoları, başta başkent Paris olmak üzere birçok kentte devam ederken, gözaltı sayısı her geçen saat yükseliyor. Fransa İçişleri Bakanlığı, protestolarda gözaltına alınanların sayısının 295'e yükseldiğini belirterek, bu kişilerin yarısını Paris'teki protestolara katılan göstericilerin oluşturduğu aktarıldı.

Ülke çapında 80 bin öğrenci protestolara katıldı

Polis, Marsilya'daki protestolara yaklaşık 8 bin, Lyon'daki protestolara yaklaşık 8 bin ve Montpellier'deki protestolara yaklaşık 6 bin kişinin katıldığını açıkladı. Fransa'nın önde gelen öğrenci sendikası L'Union étudiante, ise ülke çapında 80 bin öğrencinin gösterilere katıldığını ve bunun "tarihi" bir katılım olduğunu açıkladı.

Göstericiler, bazı noktalarda çöp konteynerlerini ateşe verdi. Paris'te ise bir restorana saldıran göstericiler, restoran dışında ufak çaplı bir yangın çıkmasına neden oldu. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.