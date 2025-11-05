Haberler

Fransa'da Oleron Adası'nda Sürücü Kaza Yaptı: 9 Yaralı

Güncelleme:
Fransa'nın Oleron Adası'nda bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumu ağırken, sürücü gözaltına alındı.

Fransa'nın Oleron Adası'nda bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Fransa'nın Oleron Adası'nda korku dolu anlar yaşandı. Bir sürücünün aracını yayaların ve bisikletlilerin üzerine sürmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İçişleri Bakanı Laurent Nunez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu ve yoğun bakımda tedavi gördüklerini, 35 yaşındaki sürücünün ise gözaltına alındığını bildirdi.

Fransız Le Parisien gazetesi, polisin şüphelinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığını araştırdığını aktardı. BFM kanalının haberine göre de, şüpheli daha önce küçük suçlardan dolayı polisin tanıdığı bir isimdi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
