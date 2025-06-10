Fransa'da Okulda Bıçaklı Saldırı: Asistan Hayatını Kaybetti

Fransa'da Okulda Bıçaklı Saldırı: Asistan Hayatını Kaybetti
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Fransa'nın Nogent kentindeki bir ortaokulda çanta araması sırasında bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaralanan 31 yaşındaki asistan, hastanede hayatını kaybetti. Fransa Başbakanı François Bayrou, okul güvenliğini artırmak için yeni önlemler alacaklarını duyurdu.

Fransa'da bir okulda çanta araması sırasında bir öğrencinin bıçaklı saldırısında yaralanan asistan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Fransa Başbakanı Francois Bayrou, saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Okulların girişlerine güvenlik gişeleri yapmayı hedefliyoruz" dedi.

Fransa'nın Nogent kentinde bir ortaokulda öğrenci tarafından düzenlenen bıçaklı saldırıda yaralanan asistandan kötü haber geldi. Çanta araması sırasında yaralanan 31 yaşındaki asistan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, saldırgan gözaltına alındı.

"Fransa içinde bu çocuk şiddeti dalgasını görmezden gelemez"

Saldırının ardından mecliste konuşan Fransa Başbakanı Francois Bayrou, "Hükümet okul girişlerine güvenlik gişeleri yerleştirmeyi planlıyor" ifadelerini kullandı. Bayrou, "Bu durum istisnai bir olay değil. Fransa içinde bu çocuk şiddeti dalgasını görmezden gelemez. Kayıtsız kalarak üzerimize gelen bu dalgayı açık kollarla karşılayamayız" dedi.

Bayrou, okul girişlerine yapılması hedeflenen güvenlik gişelerinin yanı sıra, henüz silah olarak kabul edilmeyen bazı kesici aletlerin yasaklanmasını istediğini dile getirdi.

"Hükümetimiz de suçları azaltmak için seferberliğe geçti"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Nogent'de bir eğitim asistanı çocuklarımızla ilgilenirken mantıksız bir şiddet dalgası karşısında hayatını kaybetti. Bütün ulusumuz yasta ve hükümetimiz de suçları azaltmak için seferberliğe geçti" ifadelerini kullandı.

Fransa'daki okullardaki aramalarda çok sayıda bıçak ele geçirildi

Fransa'da mart ayından bu yana okullarda ve okulların çevresinde çantalara gizlenmiş bıçak ve diğer silahlar için rastgele aramalar yapılıyor. Nisan ayı sonunda, Nantes'daki bir okulda meydana gelen ölümcül saldırının ardından okullarda yapılan 958 çanta kontrolünde 94 bıçak ele geçirildi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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