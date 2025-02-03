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Fransa'da korkunç pedofili skandalı: Doktor, 300 çocuğa cinsel istismarda bulundu

Fransa'da korkunç pedofili skandalı: Doktor, 300 çocuğa cinsel istismarda bulundu
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Fransa'da 73 yaşındaki cerrah Joel Le Scouarnec, 25 yıl boyunca yaklaşık 300 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Le Scouarnec, çoğunlukla anestezi altındaki çocuklara istismarda bulunduğu iddia edilen, ülke tarihinin en büyük pedofili davasında yargılanacak.

73 yaşındaki cerrah Joel Le Scouarnec, 25 yıl boyunca yaklaşık 300 çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyor. Ülke tarihinin en büyük pedofili davasında, Le Scouarnec'in çoğu anestezi altındaki çocuklara istismarda bulunduğu iddia ediliyor.

Vannes mahkemesinde bu ay başlayacak davada, cerrah 100'den fazla tecavüz ve 150'den fazla cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanacak. Daha önce başka bir davada 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Soruşturmada, yetkililerin suçları engellemek için birçok fırsatı kaçırdığı ortaya çıktı. FBI'ın uyarısına ve hastane personelinin şikayetlerine rağmen görevine devam etmesine izin verildi.

2017'de 6 yaşındaki komşusuna tecavüz nedeniyle tutuklanan Le Scouarnec'in evinde çocuk boyutunda cinsel oyuncaklar ve 300.000'den fazla istismar görüntüsü ele geçirildi. Günlüklerinde kendisini "pedofil olmaktan mutlu" olarak tanımladığı görüldü.

Fransa'nın dört farklı bölgesindeki hastanelerde çalışan cerrah, ağırlaştırılmış tecavüz suçundan 20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

Türkiye'de'de İmamhatiplilerin yurdunda olmuştuu bir kereden birşey olmaz denmişti oradada nesinler bir kereden birşey olmaz diye

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

İçimizdeki Fransızlar bu olaya destek vermek için haftasonu Paris'e alış-veriş e gidecektir !?

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Haber YorumlarıMurat Celik:

Allah'ım ne günlere kaldık

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