Fransa'da halk emeklilik reformuna karşı bir kez daha sokakta

Fransa'da sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla sokaklara inen binlerce kişi emeklilik reformunu bir kez daha protesto etti.

Fransa'da sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrılarıyla sokaklara inen binlerce kişi emeklilik reformunu bir kez daha protesto etti.

Fransa'da emeklilik yaşının kademeli olarak 62'den 64'e yükseltilmesini öngören ve tepkilere neden olan emeklilik reformuna karşı halk yeniden sokaklara döküldü. Sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrısı üzerine Fransa Ulusal Meclis yakınındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular, İtalya Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirdi. "Defol Macron", "Reform geri çekilene kadar greve devam edeceğiz", "Hep birlikte kazanacağız", "Emeklilik yaşının 60 olmasını istiyoruz" ve "Hükümetin dayatmalarına boyun eğmeyeceğiz" gibi sloganlar atan protestocular yürüyüşe beklenenin üzerinde katılım olması nedeniyle İtalya Meydanı'na iki farklı yoldan yürüdü. Protestoculardan bazıları ise mevcut emeklilik yaşını da yüksek bularak 60'a düşürülmesini talep etti.

Katılımın yüksek olması bekleniyor

Ülke genelinde çok sayıda yolun kapanmasına da neden olan protestoya rekor sayıda katılım bekleniyor. Polis, yaklaşık 650 bin ila 850 bin kişinin sokaklara çıkacağının tahmin edildiğini belirtirken, sendikalar ise katılım oranının daha yüksek olabileceğini öne sürüyor.

Fransız Senatosu onaylamıştı

Geçtiğimiz 11 Mart Cumartesi gecesi tepkilere neden olan emeklilik reformu Fransız Senatosu'nda oylamaya sunulmuş ve 112'ye karşı 195 oyla kabul edilmişti. Fransa Başbakanı Elisabeth Borne oylamanın ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, reform paketini parlamentodan geçirmek için de çoğunluğa sahip olduğuna inandığını söylerken, "Senato'da bu akşam emeklilik reformu ile ilgili yapılan oylamada önemli bir adım atıldı" demişti.

Fransa Senato Başkanı Gerard Larcher ise, "Herkesin konuştuğu bu büyük tartışmanın sonuna geldik. Geçtiğimiz 2 Mart'tan beri neredeyse 10 gündür gece gündüz aralıksız çalıştık" ifadelerini kullanmıştı. Fransız Senatörler geçtiğimiz 9 Mart'ta, reform paketinin bir maddesini 115'e karşı 201 oyla kabul etmiş, diğer maddeler için ise görüşmelerin devam edeceği belirtilmişti.

Komite tarafından hazırlanacak nihai taslak, son oylama için yarın hem Senato'ya hem de Ulusal Meclise sunulacak.

Emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek

Tartışmalı yasaya göre Fransa'da bu yıl eylül ayından itibaren emeklilik yaşı her yıl yılda 3 ay kademeli olarak artırılacak, emeklilik yaşı 2027'de 63 yıl 3 aya, 2030'da ise 64 yıla ulaşacak. Ülkede emekli olabilmek için 2027'den itibaren 43 yıl çalışmış olmak gerekecek. Fransa'da 62 olan emeklilik yaşı, Batı Avrupa'daki diğer birçok ülkeden daha düşük. Emeklilik yaşı İspanya'da 65 ve İngiltere'de 66 olurken, İtalya ve Almanya emeklilik yaşını 67'ye yükseltmeyi planlıyor. - PARİS