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Fransa'da Cinsel Taciz İddiasıyla Baba ve Oğulun Vurulması Planı: 13 Gözaltı

Fransa'da Cinsel Taciz İddiasıyla Baba ve Oğulun Vurulması Planı: 13 Gözaltı
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Fransa'da kızlarına cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden bir ailenin, baba ve oğul için tetikçi tuttuğu ortaya çıktı. 13 kişiden 9'u tutuklandı, Kamil A. hakkında gözaltı kararı verildi.

Fransa'da kızlarına cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettikleri baba ve oğlunu tetikçi tutarak vurduran aile ve tetikçiler yakalandı. 13 kişiden 9'u tutuklanırken, Fransa'da bulunan kızın babası hakkında da 'Azmettirme' suçundan gözaltı kararı verildi.

Bundan 26 yıl önce Yozgat'tan çalışmak için Fransa'ya giden Gülizar-Kamil A. çifti, kızları Aysel T.'nin, 8 yıl önce aynı ülkede yaşayan akrabası İdris A. ve oğlu Çağlar A.'nın cinsel saldırısına uğradığını öğrendi. Kamil A., yılın bazı günleri Bursa'ya gelen İdris A.'nın vurulması için telefonla konuştuğu Ragıp S., Nihat S. ve Fırat G. ile 60 bin avroya anlaştı. Geçen yıl Aralık ayında Fransa'nın Lyon kentinden İstanbul'a gelen Kamil A., burada yaşayan Ragıp S. ve 2 arkadaşına ön ödeme olarak 45 bin avro teslim etti. Ragıp S., İdris A.'nın Bursa'daki adresinin, evinin görüntüleri ile fotoğrafları da aldı.

Ragıp S. ve arkadaşları da 60 bin avroya anlaştıkları işi, 600 bin lira karşılığında tetikçilik yapan 8 kişiye devretti. Aralık ayında, İdris A.'nın Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hacı Seyfettin Mahallesi'ndeki evine geldiğini öğrenen şüphelilerden 3'ü, evin kapısına 2 el ateş ederek kaçtı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çeşitli tarihlerde İstanbul'dan Bursa'ya gelen 3 ayrı grup, İdris A.'nın evini kurşunladıktan 3 gün sonra da evden çıktığı sırada kendisine ateş etti.

Bacaklarından yaralanan İdris A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İdris A. ifadesinde, Fransa'da birlikte inşaat işi yaptığını söylediği akrabası Aysel T.'nin, eşi Tufik T.'nin alacağını bahane ederek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmayı genişletirken, olayı öğrenen Kamil A.'nın eşi Gülizar A. ve oğlu Ömer A., Fransa'dan uçakla İstanbul'a gelip, Ragıp S.'ye kalan 15 bin avroyu elden verdi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini tespit eden Bursa polisi, Ragıp S. ve iki arkadaşı ile Gülizar A. ve oğlu Ömer A.'yı İstanbul'daki bir otelde, kurşunlama olaylarına karışan 8 kişiyi ise ev ve iş yerlerinde gözaltına alıp, Bursa'ya getirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.T. savcılık tarafından, Çetin A., Erol T., Zeyit C. (24) ve Kerem Ç. (27) ise mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gülizar A., Ömer A., Ragıp S., Nihat S., Fırat G., Hacı Hüseyin K. (44), Servet G. (30), Muhammed T. (30) ve Cengiz P. ise geniş güvenlik önlemleri altında sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Yaralama', 'Azmettirme', 'Mala zarar verme', '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Genel güvenliği tehlikeye sokmak' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fransa'da bulunan Kamil A. hakkında da 'Azmettirme' suçundan gözaltı kararı verildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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