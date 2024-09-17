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Bodrum'da yakalandı! Fransa'ya teslim edilecek

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Fransa'da 'Örgütlü Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle aranan Bülent Y. Muğla'da yakalandı. Operasyon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirildi. Şahsın, Fransız yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Fransa'da işlediği suç nedeniyle kırmızı bültenle aranan bir kişi Bodrum'da yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Bodrum Grup Amirliği ekipleri, Fransa'da karıştığı "Örgütlü Dolandırıcılık" suçundan hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten ile arama kararı bulunan Bülent Y.adlı şahsın Bodrum'da olduğunu tespit etti. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahsın konakladığı villaya düzenlenen operasyonda Türkiye ve Fransa çifte vatandaşı Bülent Y. yakalandı. Gözaltına alınan şahsın, işlemlerinin ardından Fransız yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cumhuriyet Başsavcılığı Yerel Haberler Dolandırıcılık Kaçakçılık Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Bodrum Fransa Hukuk Suç

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