Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü
Güncelleme:
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulunurken, Özer ile çekildiği fotoğraf üzerinden çeşitli iddialarda bulunulan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu sessizliğini bozdu. Soylu "5 dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım" dedi.

  • Faruk Fatih Özer, cezaevindeki tek kişilik odasında banyo kapısında çarşafla asılı halde ölü bulundu.
  • Tekirdağ Başsavcılığınca Özer'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
  • Süleyman Soylu, Özer ile çekilmiş fotoğraf üzerinden ortaya atılan iddiaları reddetti.

Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki tek kişilik odasında banyo kapısında çarşafla asılı halde ölü bulundu. Özer'in intihar ettiği üzerinde durulurken, Tekirdağ Başsavcılığınca olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SOYLU'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Özer'in ölümü sonrası daha önce birlikte fotoğraf çektirdikleri ortaya çıkan eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"KALEMLERİNDEN İFTİRA AKAN SATILIKLAR"

Fotoğraf üzerinden ortaya atılan iddialara sert yanıt veren Soylu "Namussuz, kalemlerinden iftira akan satılıklar. Kara parayla fonlandıkları anlaşılınca 'Bizim haberimiz yoktu' diyerek sıvışan, her türlü kirli ilişkinin içinde olan utanmazlar.

"SİZİNLE HUKUK ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIM"

Ömrüm boyunca sadece beş dakika fotoğraf çektirmek için gördüğüm bir kişinin ölümü üzerinden iftira atan, masumiyeti katleden haysiyetsiz, soysuzlar… Bu memlekete hizmet eden herkese kini olan Türkiye düşmanları…

Emir eri olduğunuz CIA, MI6, MOSSAD'la ilişki kurmayanları; onlara sizler gibi uşaklık etmeyenleri görünce ezikleşiyor, salyalarınızı akıtıyorsunuz. Sizinle hukuk önünde hesaplaşacağım."

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber YorumlarıReşat:

Madem öyle İmamoğlunun bir fotoğraf yüzünden hain ilan etmenize ne demeli,size gelince masum, başkası olunca suçlu demi

Yorum Beğen110
Yorum Beğenme17
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy_ Aslan:

1 soylu 1000 soysuza bedeldir koçum. hadi gidin gazınızı çıkartın rahatlayın yoksa amel olacaksın

yanıt1
yanıt8
Haber Yorumlarımutluw can:

çakma mafya

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCahil Avcısı:

Mesela bu insanlar nasıl fotoğraf çekinebiliyor Nereden bulabiliyor sizi nasıl ulaşıyor ?

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJimmy Faruk:

Kripto para piyasası inişli çıkışlı bir piyasa, ancak Limudia'nın platformu ve yöntemleri bunu istikrarlı bir yolculuğa dönüştürmeme yardımcı oldu. Onunla işlem yapmaya başladığımdan beri 294.000 doların üzerinde kazanç elde ettim. Yaklaşımı güvenilir ve etkili. İşlem yapmaya başlamak istiyorsanız, @Mudiatrading adresinden Telegram'dan kendisiyle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme33
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAli Bayat:

Köyü ve köylüyü yaşatki devlet yaşasın.

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
