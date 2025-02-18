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Fotoğraf çekmek için köpekbalığına yaklaşan kadın iki elini kaybetti

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Turks ve Caicos adalarında yüzerken fotoğraf çekinmeye çalışan 55 yaşındaki Kanadalı turist, köpekbalığının saldırısına uğradı ve iki elini kaybetti. Kadın, sığ sularda fotoğraf çekmek amacıyla köpekbalığıyla etkileşime girmeye çalışırken saldırıya uğradı.

Turks ve Caicos adalarında yüzerken 2 metrelik bir köpekbalığıyla fotoğraf çekinmeye çalışan Kanadalı Turist, köpekbalığının saldırısı sonucu iki elini kaybetti.

55 yaşındaki kadın, 7 Şubat'ta takımadaların ana adası Providenciales açıklarında şnorkelle yüzerken "sığ sularda fotoğraf çekmek amacıyla hayvanla etkileşime girmeye çalıştı". Bu bilgi, Turks ve Caicos Çevre ve Kıyı Kaynakları Departmanı'nın yaptığı açıklamada yer aldı.

Yetkililerin Daily Telegraph'a verdiği bilgiye göre, kadın kıyıdan birkaç metre açıktayken köpekbalığı kollarını ısırdı.

Turistin dehşete düşen kocası, köpekbalığını korkutup uzaklaştırmak için suya atladı.

Herald'ın haberine göre, kimliği açıklanmayan kadının bir kolu bilekten, diğer kolu ise ön kolun yarısından kesilmek zorunda kaldı. Kadın, ileri tedavi için Kanada'ya hava ambulansıyla götürüldü.

Yetkililer saldırgan köpekbalığının türünü kesin olarak belirleyemedi ancak boğa köpekbalığı olduğunu düşünüyor.

Aynı gün Bahamalar'da iki Amerikalı turist de köpekbalığı saldırısına uğradı.

Turks ve Caicos'taki plaj olayın ardından kapatıldı ancak 9 Şubat'ta yeniden açıldı.

Köpekbalığı saldırılarını takip eden Florida Üniversitesi Uluslararası Köpekbalığı Saldırıları Kayıt Sistemi'ne göre, geçen yıl dünya genelinde toplam 88 köpekbalığı saldırısı yaşandı. Bu saldırıların 24'üne insanların köpekbalıklarını tahrik etmesi neden oldu.

Fotoğraf çekmek için köpekbalığına yaklaşan kadın iki elini kaybetti

Fotoğraf çekmek için köpekbalığına yaklaşan kadın iki elini kaybetti

Fotoğraf çekmek için köpekbalığına yaklaşan kadın iki elini kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Fotoğraf çekmek için köpekbalığına yaklaşan kadın iki elini kaybetti
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