Fotoğraf çekerken uçağın pervanesine çarpan kadın hayatını kaybetti

Fotoğraf çekerken hareket halindeki bir uçağın pervanesine çarpan 37 yaşındaki Amanda Gallagher, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kansas eyaletinin Derby kentindeki Cook Havaalanı'nda 26 Ekim Cumartesi günü öğleden sonra meydana gelen trajik kazada, Amanda Gallagher insanların uçağa binip inmelerini fotoğraflarken geriye doğru adım atması sonucu pervaneye çarptı. Saat 15:00 sıralarında olay yerine çağrılan acil servis ekipleri, ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı ancak kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Amanda'nın arkadaşları cenaze masraflarını karşılamak için yardım kampanyası başlattı.

Kampanyayı düzenleyen Abbey Charboneau, "Amanda Gallagher nazik, maceracı, yaratıcı ve içi dışı güzel bir insandı. Sevgi dolu bir kız evlat, kardeş, teyze ve arkadaştı. Onu çok özleyeceğiz" dedi.

Charboneau sözlerine şöyle devam etti: "Amanda, en sevdiği şeyi yaparken, yani gökyüzü dalışı ve fotoğraf çekerken çok üzücü bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Ailesi bu trajik kayıpla başa çıkmaya çalışırken cenaze masrafları konusunda desteğe ihtiyaçları var. Lütfen onlara yardımcı olmayı ve dualarınızda yer vermeyi düşünün. Air Capital Drop Zone ailesini, arkadaşlarını ve ailesini dualarınızda unutmayın."