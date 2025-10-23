Haberler

Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti

Foseptik çukuruna düşen iki kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde foseptik çukuruna düşen iki kişiden biri olay yerinde, diğeri hastanede yaşamını yitirdi.

  • Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyü kırsalında bir çiftlik evinde foseptik çukuruna düşen iki kişi öldü.
  • Olay, iki kişinin foseptik çukurunu temizlemek isterken düşmesi sonucu meydana geldi.
  • AFAD ekipleri operasyonla çukurdan çıkartılan kişilerden Hasan Hüseyin Ataş (39) Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti.
  • Diğer kişinin kimliği tespit edilemedi ve olay yerinde öldüğü belirlendi.

Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kayapınar köyü kırsalında foseptik çukuruna düşen 2 kişi öldü.

FOSEPTİK ÇUKURUNA DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre olay bugün saat 14.00 sularında, Sivas'ın Şarkışla ilçesi Kızılcakışla köyü kırsalında bir çiftlik evinde yaşandı. Evin bahçesinde bulunan foseptik çukurunu temizlemek isteyen biri yabancı uyruklu iki kişi çukura düştü.

İKİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekiler çukura düşenleri çıkartamayınca bölgeye AFAD ve Sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin operasyonuyla çukurdan çıkartılan, kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde Hasan Hüseyin Ataş (39) ise kaldırıldığı Şarkışla Devlet Hastanesinde vefat etti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
