Foça'da Yasa Dışı Göçmen Operasyonu: 6 Kişi Yakalandı

İzmir'in Foça ilçesinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçma hazırlığında olan 6 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00'da Foça ilçesi Mete Koyu mevkiinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Foça/Koldestim) ve Foça İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara üzerinde tespit edilen 6 düzensiz göçmeni yakaladı. Senegal, Filistin, Sudan ve Yemen uyruklu oldukları öğrenilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezine sevk edildi. - İZMİR