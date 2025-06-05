Foça'da Tütsü Yangını Ormana Sıçradı

Foça'da Tütsü Yangını Ormana Sıçradı
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İzmir'in Foça ilçesinde bir arıcının yaptığı tütsü nedeniyle çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlere müdahale sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İzmir'in Foça ilçesinde bir arıcının yaptığı tütsüden çıkan yangın ormana sıçradı. Alevler havadan ve karadan müdahale sonucu etkisiz hale getirildi.

Yangın bugün ilçede bulunan Gözde Kent mevkisinde saat 10.23'te çıktı. Bir arıcının tütsü yapması sonucu alevler ağaçlara ve otlara sıçradı. Ormanlık alanda çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ilk müdahaleyi 10.33'te yaptı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait, 2 uçak, 3 helikopter alevlere havadan, 12 arazöz, 4 su ikmal, 1 dozer de karadan müdahale etti.

Yangın saat 11.47'de kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışması devam ediyor. Yangına sebep olan arıcının ise hakkında yasal işlem yapılarak savcılığa sevk edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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