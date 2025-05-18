Foça'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı

Foça'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Ağır Yaralandı
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İzmir'in Foça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Orçun B. ağır yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

İzmir'in Foça ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.T. (32) idaresindeki 35 CMC 482 plakalı otomobil ile Orçun B. (41) idaresindeki 35 CCE 316 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Orçun B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışında kısa süreli aksama yaşandı. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak, kazayla ilgili detaylı inceleme başlattı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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