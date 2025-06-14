Foça'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Foça'da Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale
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İzmir'in Foça ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar devam ediyor.

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor.

Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.21'de henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda ilk müdahale saat 12.35'te gerçekleştirildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri alevlere 4 uçak, 6 helikopter ile havadan, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 4 dozer ile karadan müdahale ediyor.

Alevlerin kontrol altına alınması için ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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