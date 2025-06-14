Foça'da Çıkan Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü fakat ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dört kişi gözaltına alındı.

Foça'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altında

İZMİR - İzmir'in Foça ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Yeniköy Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bir hobi bahçesi inşaatında gerçekleştirilen çalışmalar esnasında, kaynak makinasından çıkan kıvılcımın ormana sıçraması sonucu çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve geniş alana yayılan yangını söndürmek için ekip sayısına takviye yaptı. Ekipler alevlere, 4 uçak, 9 helikopter ile havadan 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozer ile de karadan müdahale etti. Yangına İzmir itfaiyesi ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TOMA (Tolumsal Olaylara Müdahale Aracı) araçları da müdahale etti.

Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile yaklaşık 8 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.

Evlerin bahçelerine kadar yaktı

Alevler, Kemal Atatürk Mahallesi'nde bulunan yazlık evlerin bahçelerini yaktı. Bahçedeki ağaçlar ve otlar tutuşurken alevler yapılara zarar vermedi. Yaşadığı panik anlarını anlatan vatandaşlardan Hüseyin Öncü, "Yangın dağın diğer sırtında başladı. İtfaiyeler gelip giderken baktık dumanlar çoğalıyor. Bir hayli büyüktü yangın, hayal bile edemiyorum. Yolun diğer tarafına geçti alevler dereye vuruyordu. Haliyle baya korktuk. Ben seracılık yapıyorum ağaçlar vardı, hepsi yandı. İşin maddiyatında değilim ama yazık oldu" diye konuştu.

4 gözaltı

Öte yandan olayla ilgili hobi bahçesindeki 4 kişi, Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - 3.Sayfa
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