Fırtınalı havada denizde can pazarı

Antalya'da fırtınalı havada denize giren 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu, dalgaların arasında zor anlar yaşadı. Kıyıya dönmekte zorlanan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuklarının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde dün yaşanan olayda isimleri öğrenilemeyen 15 yaşlarında 2 genç kız şiddetli rüzgar ve dalgalı denizde akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladığını gören vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kızların yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar tereddüt etmeden kendilerini denize atarak boğulma tehlikesi geçiren kızların yardımına koştu. Can simidi atılan kızlar, çevredeki gençler tarafından dalgaların arasından kurtarılarak sahile çıkartıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle bir hayli üşüdükleri görülen 2 genç kız için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk kontrollerinin ardından sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen genç kızlar kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. - ANTALYA