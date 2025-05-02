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Fırtınada çatının uçması kamerada

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Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına, bazı evlerin çatılarının uçmasına ve elektrik direkleri ile ağaçların devrilmesine sebep oldu. Akpazar beldesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde etkili olan fırtınada binanın çatısının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mazgirt ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, elektrik direkleri ve ağaçlar devrildi. Akpazar beldesinde bir binanın çatısı uçtu. Çatının uçtuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fırtınada çatının uçması kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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