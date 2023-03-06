Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fırtına Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor

3. Sayfa Haberleri

Fırtına Rize'de hayatı olumsuz etkiliyor

Rize'de sabah saatlerinde etkili olan ve etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Rize'de sabah saatlerinde etkili olan ve etkisini devam ettiren fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Binalardan uçan çatı parçaları park halindeki araçların üzerine düşerek maddi hasar oluşturdu. Kuvvetli rüzgar nedeniyle uçan malzemeler Güneysu- Rize otoyolunu kısmen trafiğe kapattı. Kentte etkisini sürdüren fırtınadan dolayı vatandaşlar okul saatleri içerisinde bulundukları için öğrencilere gelebilecek bir zarara karşı tedirgin olduklarını ifade ettiler.

Öğrencilerin fırtına nedeniyle okul çıkışlarında zarar görebileceklerinden endişeli olduklarını belirten Davut Köse, "Sabah saat 7-7.30 civarlarında şiddetli bir rüzgar oldu. Bazı binaların çatılarının uçtuğunu gördük. Salarha ve Güneysu'da da duyduk. Tabi okul saatleri olduğundan ötürü de biraz da korku yaşadık. Haliyle o saatlerde çocuklarımız yollarda oluyor. Bazen herkes kafasına göre çatı yapıyor. Bence buna bir denetleme yapılması gerek. Herkesin kendi kafasına göre çatı yapmaması lazım. ya bunun için denetleme lazım ya da çatıları ustaların yapması lazım. Buradan da yetkililere sesleniyorum biraz daha dikkat edelim. Uyarıda devam ediyor rüzgarın devam edeceğine yönelik. Şu anda da esmeye devam ediyor. Tabi biraz endişeli bakıyoruz" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Güneysu Fırtına Rize 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title