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Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi

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Çanakkale'de yer alan bir fırında hijyen kurallarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde bir kişinin mavi terliklerle pide yapılan tezgahta gezdiği anlar yer aldı. Kullanıcılar, "Bu nasıl rahatlık seviyesi yok artık", "O terlikle tuvalete girip çıktığını düşününce korkutucu oluyor" gibi yorumlar yaptı.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde yer alan bir fırında çekilen, hijyenin yok sayıldığı görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki topladı.

TERLİKLE HAMUR TEZGAHINDA GEZDİ

Görüntülerde bir kişinin pide hamurlarına şekil verdiği, bir kişinin pideleri pişirdiği ve bir kişinin ise ayağında mavi terliklerle hamur tezgahında gezindiği anlar yer aldı. Ayrıca pide yapan 3 kişiden sadece birinde video olması ve videoda arka planda "Zirvedeyim sesin duyulmuyor" sözlerinin yer aldığı bir müziğin çalıyor olması dikkat çekti.

"HASAN USTA KÜREĞİN SAPINA YAPIŞTI BIRAKMAYACAK"

Görüntüleri kayda alan kişinin, "Sıkıntı yok. Herkeste bone mi var? Hasan Usta küreğin sapına yapıştı bırakmayacak zaten. Hayırlı ramazanlar." dediği. Hasan Usta olarak seslenilen kişi ise pidenin 300 gramının 25 lira olduğunu ifade etti.

"O TERLİKLE TUVALETE GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜNCE..."

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, fırındaki hijyen eksikliklerine karşı sert tepki göstererek, "Bu nasıl rahatlık seviyesi yok artık", "O terlikle tuvalete girip çıktığını düşününce korkutucu oluyor", "Fırının direkt kapatılıp bunların meslekten men edilmesi gerekiyor" ve "Terliğin tabanı, una basmaktan hamur katmanı olmuş" gibi yorumlar yaptı.

Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıYavuz sivas:

Tuvalete girip ciktigi terlikle tezgahta geziyor Allah Allah daha neler gorecez

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Haber Yorumlarıizzet Ulas:

Belediyede görev yapan zabıtalar okula giden çocuğuna harçlık olsun diye bahçesindeki 3-5 kilo yeşil soğan ve maydanozu satış yapan gariban abla ve teyzeyi kovalamaktan başka ne iş yapar?

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Haber Yorumlarızebil animation:

akıllanmaz bunlar büyük ceza lazım

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Haber YorumlarıYavuz sivas:

Ocakciya soylese zaten uzatacak oralara cikip gezmenin ne anlami var pislik terliklerinle

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

En güzeli kendin hamurla ekmek yapacaksın kimse kimsenin sağlını düşünmez hangi fırın temiz bilemiyoruz

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

Kardes Ulke Hindistan In Sokak Lazzetleri Gibi..Halk Zaten Bu Duzene Musait..DEVLETIN 30-40 % Hissedildigi, Anty-Standart,Gunluk Idare Edilmeye Calisilan, Partizan Farm Of TC

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Haber YorumlarıAlper:

Fırının birinde ustanın yerleri paspasladığı paspasla, yeri paspasladıktan sonra sonra fırının ağzını ve ekmek kaydırdıkları mermerin üstünü de paspasladığını gördüğüm günden beri ekmeğimi evde kendim pişiriyorum.

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Haber YorumlarıMengele:

Afiyet olsun az önce o terlikle tuvalete gitti sizde simdi B..... yiyeceksiniz

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

2000 yilinda asyaya gelmistim, Srilankaya bir is icin gitmistim... o zaman oradaki dukkanlarda gorduklerimi simdi ulkemde goruyorum... ( bu arada eskiden bir soz vardi, firincinin gunahi olmaz diye... hahahaha)

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Haber Yorumlarıdelidolu :

Hindistan olma yolunda hızla ilerliyoruz

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