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Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı

3. Sayfa Haberleri

MİT'in Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarıyla 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Operasyonda çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.

DEAŞ'lı teröristler tarafından Suriye'de misafirhane olarak kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde örgüt mensuplarının yer aldığı 3 örgüt evi, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve MİT'in çalışmaları sonucunda tespit edildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı

MİT'in istihbarı ve operasyonel desteğiyle SMO'ya bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı alanında operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda 11 DEAŞ üyesi yakalandı.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Operasyonlarda; teknik kapasitesi ve patlama etkisi yüksek, profesyonelce hazırlanmış ve yaklaşık 30 bin dolar değerinde olduğu anlaşılan 4 bin 350 elektrikli fünye, 986 programlanabilir entegre cihazı, 665 devre kartı, voltmetre, devre elemanları, devre kontrolü için LED'ler ve lehim aletinin de aralarında bulunduğu çok sayıda teknik malzeme ele geçirildi.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki operasyonlarda 11 DEAŞ'lı terörist yakalandı

DEAŞ'lı hücre üyelerinin, PKK/KCK-PYD/YPG uzantısı SDG kontrolündeki Haseke/Guveyran Cezaevi'ne yönelik DEAŞ unsurlarınca gerçekleştirilen saldırılara lojistik ve askeri destek sağladıklarını itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Millî İstihbarat Teşkilatı Fırat 3. Sayfa Güncel Haberler

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