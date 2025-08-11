Firari Uyuşturucu ve Cinayet Sanığı Samsun'da Yakalandı

Samsun'da 15 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ve kasten öldürme suçlarından cezası bulunan şahıs, adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Samsun'da uyuşturucu ve adam öldürmek suçundan toplam 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında "kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak" suçundan 3 yıl 4 ay ve "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası olmak üzere toplam 15 yıl 6 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.B., düzenlenen operasyonla yakalandı. Samsun Adliyesine sevk edilen S.B, adli işlemlerin ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

