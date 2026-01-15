Haberler

Cinayet ve uyuşturucu suçlarından aranan firari yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde yapılan denetimlerde, hakkında cinayet ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan O.Ö. adlı firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından, dün ilçe genelinde geniş kapsamlı bir uygulama gerçekleştirildi. Şüphe üzerine durdurulan O.Ö. isimli şahsın yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, şahsın kabarık bir suç kaydı olduğu ve firari durumda bulunduğu belirlendi.

17 yıl hapis cezasıyla aranıyordu

Yapılan incelemelerde O.Ö. isimli şahsın, 'nitelikli şekilde kasten öldürme', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı tespit edildi. Hakkında söz konusu suçlardan toplamda 17 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu anlaşılan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
