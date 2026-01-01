Finlandiya, Baltık Denizi'nde iletişim kablolarına sabotaj şüphesiyle bir gemiye el koydu

Finlandiya polisi, başkent Helsinki ile Estonya arasındaki telekomünikasyon hattındaki sualtı kablolarına zarar verdiği şüphesiyle Saint Vincent ve Grenadinler bandıralı "Fitburg" adlı kargo gemisine el konulduğunu ve 14 kişilik mürettebatının gözaltına alındığını açıkladı.

Baltık Denizi'nde Finlandiya ile Estonya arasındaki telekomünikasyon hattındaki sualtı kablolarında dün meydana gelen hasar bölgede gerginliğe neden oldu. Finlandiya Sahil Güvenlik yetkilileri, Finlandiya merkezli telekomünikasyon hizmet sağlayıcısı Elisa şirketinin arıza bildiriminde bulunmasının ardından bölgeye bir devriye gemisi ve helikopterin gönderildiğini bildirdi. Güvenlik güçleri, yürütülen çalışmalar kapsamında Saint Vincent ve Grenadinler bandıralı "Fitburg" adlı kargo gemisinin demirini deniz tabanında sürüklediğini tespit edildiğini açıkladı. Yetkililer, gerçekleştirilen bir ortak operasyon ile gemiye el konulduğunu bildirdi. Geminin Rusya, Gürcistan, Kazakistan ve Azerbaycan vatandaşlarından oluşan 14 kişilik mürettebatının tamamı gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, gemi mürettebatı başkent Helsinki'den Finlandiya Körfezi'nin karşı kıyısında yer alan Estonya'ya uzanan telekomünikasyon hattındaki kablolara zarar vermekten şüpheli bulundu. Açıklamada, "Şu anda telekomünikasyonun nitelikli şekilde kesintiye uğratılması, nitelikli sabotaj ve nitelikli sabotaja teşebbüs durumlarından şüpheleniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Sınır güvenlik yetkilileri ise düzenlenen basın toplantısında geminin olay anında Rusya'nın St. Petersburg şehrinden İsrail'in Hayfa limanına yol aldığını bildirdi.

Rusya'nın "hibrit savaşı" iddiaları

Uzmanlar, söz konusu durumu Rusya'nın Batılı ülkelere karşı yürüttüğü "hibrit savaşın" bir parçası olarak değerlendirirken olay, Rusya'ya sınırı olan Baltık Denizi çevresindeki NATO üyesi diğer ülkeleri de alarm durumuna geçirdi. Bir NATO yetkilisi, "İngiltere'nin Northwood kentinde bulunan Müttefik Deniz Komutanlığı'ndaki NATO Denizcilik Merkezi aracılığıyla bilgi alışverişi yaparak, Finlandiya makamlarıyla iletişimimizi sürdürüyoruz" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, durumu yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "hibrit tehditlere karşı koymaya" hazır olduklarını bildirdi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırılarını başlattığı 2022 yılından bu yana Baltık Denizi'nde son yıllarda sualtı kablolarının zarar gördüğü veya tamamen kesildiği çeşitli olaylar yaşandığı biliniyor. - HELSİNKİ