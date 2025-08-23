Fındık Toplarken Uçurumdan Düşerek Hayatını Kaybetti
Ordu'nun İkizce ilçesinde 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, fındık toplarken dengesini kaybedip 10 metre yükseklikten uçurumdan düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.
Kaza, İkizce'nin Aşağı Kaynartaş Mahallesi'nde bulunan Kocağaççukuru mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık bahçesinde çalıştığı sırada ayağının kayması sonucu dengesini kaybeden 70 yaşındaki Hüseyin Korkmaz, yaklaşık 10 metre yükseklikteki uçurumdan ırmağa yuvarlandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu ulaşılan Korkmaz'ın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından, Korkmaz'ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.