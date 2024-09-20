Üye Girişi
Haberler

Filyos Limanı'nda Müheçir İntihar Olayı

Filyos Limanı'nda Müheçir İntihar Olayı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Filyos Limanı'nda çalıştığı öğrenilen 36 yaşındaki mühendis Fatih T., evinde av tüfeğiyle intihar etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Limanı'nda mühendis olarak çalışan 36 yaşındaki Fatih T., Sofular Mahallesi'ndeki evinde yaşamına son verdi.

Çaycumaspor Genel Kaptanı Yusuf T.'nin oğlu olan Fatih T.'nin, iddialara göre av tüfeğiyle intihar ettiği belirtildi. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Yapılan incelemede, Fatih T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Fatih T.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler zonguldak Güvenlik 3-sayfa Filyos Yaşam Fatih Suç

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

 Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vuruyor

Savaş resmen başladı! İsrail Lübnan'ı vurdu

 Bu kadarını Hizbullah da tahmin etmemiştir! İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış

İsrail çağrı cihazlarını akılalmaz bir yöntemle patlatmış
İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!

İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Bahçelievler, Sultangazi, Maltepe elektrik kesintisi! BEDAŞ elektrik kesintisi ne zaman biter? Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Keçiören, Sincan, Altındağ elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 20-21 Eylül Çukurova, Seyhan, Karataş elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 20 Eylül 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Eylül Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Eylül Cuma İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 20 Eylül 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Eylül Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Ayran tansiyonu düşürür mü? İsrail Lübnan savaş mı çıktı? İsrail Lübnan'ı neden bombalıyor? Kahve tansiyonu düşürür mü? Sarımsak tansiyonu düşürür mü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });