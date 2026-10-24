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Filipinler'de eğitim uçuşunda çarpışan 2 SF-260 uçağı düştü, 4 pilot öldü

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Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait 2 SF-260 eğitim uçağı, Batangas'taki Fernando Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında havada çarpışarak üs arazisine düştü ve 4 pilot hayatını kaybetti. Kazanın nedeni araştırılırken SF-260 filosu geçici olarak yere indirildi.

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait 2 uçağın eğitim uçuşu sırasında havada çarpışarak düşmesi sonucu 4 pilot hayatını kaybetti.

Filipinler Hava Kuvvetleri'ne ait 2 SF-260 uçağı, Batangas eyaletindeki Fernando Hava Üssü'nde eğitim uçuşu sırasında çarpıştı. Uçaklar daha sonra hava üssünün arazisinde düştü. Ordudan yapılan açıklamada, 4 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi. Kazanın nedenine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlanana kadar SF-260 eğitim uçaklarından oluşan filonun geçici olarak yere indirildiği aktarıldı.

İlk değil

Mayıs ayında Filipinler'in kuzeyindeki dağlık bir bölgede bir SF-260 eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot ölmüştü. 2023 yılında ise bir başka SF-260 TP Marchetti, eğitim uçuşu sırasında düşerek yine 2 pilotun ölümüne neden olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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