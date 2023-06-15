Figen Çoban üzerine benzin dökülüp yakılmış

Figen Çoban'ın kız kardeşi Karataş :

"Ablam için sonuna kadar savaşacağız"

Çoban cinayeti ilk duruşması 13 Temmuzda görülecek

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde eşi Mehmet Emin Ata Çoban (44), kayınbiraderi Süleyman Çoban ve kayınvalidesi Hatice Çoban tarafından yakılarak öldürüldüğü ileri sürülen Figen Çoban'ın kız kardeşi Filiz Karataş, "Ablam için sonuna kadar savaşacağız. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sırtüstü yatar vaziyette olduğu sırada üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de aktarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilbağcılar Mahallesi Dağdibi mevkisinde 21 Ocak'ta 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan Süleyman Çoban, yengesi Figen Çoban'ın öldüğünü belirtip, ihbarda bulundu. Üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdiği belirtilen 3 çocuk annesi Çoban'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Jandarma, Figen Çoban'ın eşi Mehmet Emin Ata Çoban ile kayınbiraderi Süleyman Çoban'ı gözaltına aldı. 2 kardeş, 22 Ocak'ta yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Şüpheli görülen ölüme ilişkin araştırmasını sürdüren jandarma, bu kez Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban, anne Hatice Çoban ve komşuları Vahit Sarı'yı gözaltına aldı. 3 şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Sarı ise adli kontrol şartı ile salıverildi.

"Üzerine benzin dökülüp yakılmış"

Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, Mehmet Emin Ata Çoban, kardeşi Süleyman Çoban ve annesi Hatice Çoban'ın şüpheli ve çelişkili durumlarının, olayın intihar olmadığını gösterdiği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban'ın olay sırasında alkollü olduğu, olay tarihinde ve önceki dönemlerde eşine şiddet uyguladığı, kendisini aldattığını düşündüğü iddianamede yer aldı. Figen Çoban'ın başına aldığı darbenin etkisi ile frontal bölgede ekimoz meydana geldiği, bu yaralanma nedeniyle hareket kabiliyetinin kısıtlandığı, sırtüstü yatar vaziyette olduğu sırada üzerine hızlandırıcı madde dökülüp yakıldığı, çakmağın elinin yanına yerleştirildiği de aktarıldı.

İddianamede ayrıca Adli Tıp Kurumu 1'inci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun otopsi raporunda; alınan doku örneklerinin Kimya İhtisas Dairesi'nde yapılan tetkikinde tespit edilen ilaç etken maddelerinin, kişinin tedavisinde kullanıldığı, toksik düzeyde olmadığı ifade edildi. Tespit edilen karbonmonoksit düzeyinin ise tek başına ölüm meydana getirebilecek miktarda olmadığı, aranan diğer toksik maddelerin bulunmadığı, kişinin zehirlenerek öldüğünün tıbbi delillerine ulaşılamadığı vurgulandı. İddianamede; çiftin 6 yaşındaki oğullarının adli görüşme odasında alınan ifadesinde; babasının annesini yaktığını anlattığına yer verildi.

"Ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi"

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri de vurgulandı. Mehmet Emin Ata Çoban ile kardeşi Süleyman Çoban'ın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramadan önce yanan cesedin fotoğrafını çektikleri belirtildi. Ayrıca Mehmet Emin Ata Çoban hakkında soruşturma yürütülmesini engellemek için olay sırasında evde olmadığına yönelik delil olması için güvenlik kamerası olan markete gittiği vurgulandı. Figen Çoban'ın komşusu Vahit Sarı'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne, 'Biri, eee birisi birilerini yaktı' diye ihbarda bulunduğu, Süleyman Çoban'ın ise olayı görmesine rağmen şüphelilere konu ile ilgili konuşmamalarını söylediği belirtildi. Mehmet Emin Ata Çoban, Süleyman Çoban ve Hatice Çoban için 'kadına karşı kasten öldürme', 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'eşi kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis, Vahit Sarı içinse 'suçluyu kayırmak' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

"Adaletimize güveniyoruz"

13 Temmuz'da Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davanın ilk duruşmasından önce Figen Çoban'ın annesi Zeliha Karataş babası Haydar Karataş (66), kız kardeşi Filiz Karataş ve ailenin avukatı Kemal Ertuğrul, gazetecilere açıklamada bulundu. Figen Çoban'ın ölümüne ilişkin açıklama yapan Av. Kemal Ertuğrul, "İlk başta verilmiş olan adli tıp raporuna göre; olay günü çok ciddi bir boyutta kafasına darbeler almış. Maktul bulunduğu yerde muhtemelen evin avlusunda hareketsiz bir şekilde yattığı, ölüp ölmediği kimse tarafından kontrol edilmemekle birlikte birde zaten tehditlerinde yer aldığı üzere Mehmet Emin Ata Çoban, orada bulunan benzini maktulün üzerine döküp çakmakla da ateşlediği yer alıyor. Bu arada işin en önem arz eden durumlarından biriside maktulün çocuklarının gözü önünde maktulü yakarak ölümüne sebebiyet vermiştir. Gerek raporlarda gerek tanık ifadelerinde sonradan sanıkların ifadelerinde yer aldığı üzere maktulün yanarken halen canlı olduğu, çok açık ve net bir şekilde belli olmuştur. Biz bu dosyada da her zaman olduğu gibi yargı kurumlarımıza ve adalete güvenimiz sonsuzdur" dedi.

"Ablam için sonuna kadar mücadele edeceğiz"

Filiz Karataş ise "Ablam için sonuna kadar savaşacağız. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Suçluların en ağır cezayı almasını istiyorum. Adalet yerini bulacak, buna inanıyorum" diye konuştu. Baba Haydar Karataş da adalete güvendiklerini söyledi.