Fiat Tofaş Otomobil Alev Topuna Dönüştü

Fiat Tofaş otomobil alev topuna döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.