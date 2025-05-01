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Fiat Tofaş Otomobil Alev Topuna Dönüştü

Fiat Tofaş Otomobil Alev Topuna Dönüştü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Fiat Tofaş otomobil alev topuna döndü

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil alev topuna dönerek kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Oğlaklı Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen otomobil, kullanılamaz hale geldi. Yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ZEHRA GAYRETLİ - 3.Sayfa
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