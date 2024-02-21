Feyza Altun: Gözaltına alınırken alkol almadım

Sosyal medyadan yaptığı küfürlü şeriat paylaşımı nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukat Feyza Altun, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltı süreciyle ilgili detaylar veren ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Altun'un "Gözaltı için 15 kişi geldiler. 5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum. Oturdum, onlar görevini yaparken ben de bir kadeh rakı içtim" dediğini öne sürdü. Gündem yaratan bu sözler sonrası Feyza Altun'dan açıklama geldi.

"ÇIKAN HABERLER BİR YANLIŞ ANLAŞILMANIN SONUCU"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: "Değerli arkadaşlar; geçirdiğim soruşturma ile alakalı olarak söylemem gerekenleri fazlasıyla söyledim zaten. Ayrıca dün ifademi de verdim. Bu sebeple bu aşamada tekrar bir açıklama yapmama kararı aldım. Ancak haberler, bir yanlış anlaşılmanın sonucu olduğu için düzeltmek istedim.

"TAKDİR EDERSİNİZ Kİ BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN DEĞİL"

Ben, polisler eve gelince rakı içtim demedim. Böyle bir iletişim kazası oldu sanıyorum. Polisler geldiği sırada ben evde bir tek rakı içiyordum dedim. Gözaltı sürem başladığı anda içki falan içmedim. Zaten takdir edersiniz ki böyle bir şey mümkün de değil. Görevli memur arkadaşları da zor altında bırakacak bir duruM oluşacağından konuyu düzeltmek istedim."