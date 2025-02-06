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FETÖ Üyesi Kadın Mersin'de Yakalandı

FETÖ Üyesi Kadın Mersin'de Yakalandı
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Mersin'de jandarma ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.İ. adlı kadını Erdemli ilçesinde yakaladı. Kadın, operasyon sonrası cezaevine teslim edildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan bir kişi Erdemli ilçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan N.İ. adlı kadının Erdemli ilçesinde olduğu tespit edildi. Tespit edilen şahsın yakalanması için harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyon ile N.İ.'yi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı. N.İ., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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