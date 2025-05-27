FETÖ Üyesi İhraç İcra Müdürü Kayseri'de Yakalandı

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ihraç icra müdürü yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalarda, Erzurum 2. Ağır Ceza İlamat Masası'nın kararı ile FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve İcra müdürü olarak görevli iken 675 sayılı KHK ile ihraç olan H.Ş., Pınarbaşı ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, adli işlemlerinin tamamlanmasını müteakip Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAYSERİ