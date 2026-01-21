FETÖ'den aranan şahsı polis yakaladı

Afyonkarahisar'da FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma ve örgütün haberleşme programı ByLoc kullanıcısı olduğu tespit edilen bir şahıs polisin takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde B.Ö.K., isimli şahsın FETÖ'ye üye olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla arandığı ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR