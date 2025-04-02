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FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Bulunan Eski Öğretmen Yakalandı

FETÖ Üyeliğinden Hapis Cezası Bulunan Eski Öğretmen Yakalandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ üyeliği nedeniyle kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan eski öğretmen K.Ş. yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski öğretmen K.Ş.'nin (47) Çapaklı Mahallesinde olduğunu belirledi.

Yakalanan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından hükümlü K.Ş., Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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