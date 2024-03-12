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FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına İzmir merkezli operasyon

İZMİR - Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavıığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet gösteren sözde mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen 8 şüpheliyi yakalamak için gece saatlerinde operasyon gerçekleşti. İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından yürütülen ortak çalışmayla gece saat 01.00 sıralarında harekete geçildi.

5 şüpheli gözaltında

Ekipler tarafından belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı operasyonda, olayla ilgili 4 şüpheli İzmir'de, 1 şüpheli Ankara'da olmak üzere toplam 5 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu belirlenen 2, yurt içinde olduğu tespit edilen 1 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmaların ise sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerin adli işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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