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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

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FETÖ mensupları, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor. Aynı bölgede elebaşı Gülen'e ait olan bir diğer evde de kamuflajlı ve silahlı bir kişi dikkati çekti.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.

ÇİFTLİĞE GELENLERİN SAYISI ARTTI

Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

KAMUFLAJLI VE SİLAHLI KİŞİ EVİ KONTROL EDİYOR

Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Pennsylvania 3-sayfa Güncel Dünya Terör Suç

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Yorumlar (4)

Ali Teke:

Ederi 1 dolar olan müptezeller… Tiyatronuzda ki son perdeyi biz kapatacağız!!! Yağlı kazıklı tören yapacağız

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Gjerj Kastoroiti:

tayybn eski aski

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Sihirbazın Çırağı:

Beşinci Boyut - Satanist diye bir bölüm izliyorum; Ruh hastası psikomanyak Salih diye bir karakter var; adamın düğününe gitti çaktırmadan samanlıkta yangın çıkardı o.e.

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Hasan Turk:

Bu donemi atlatamazsak gelecek karanlik.feto basamakti siyonizme hizmet edenler bolunmus Turkiye istiyor.

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