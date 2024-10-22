FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in evi görüntülendi
FETÖ mensupları, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası Pennsylvania'daki çiftlikte toplanıyor. Aynı bölgede elebaşı Gülen'e ait olan bir diğer evde de kamuflajlı ve silahlı bir kişi dikkati çekti.
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğünün açıklanmasının ardından elebaşının Pennsylvania'da bulunan çiftliğine gelenlerin sayısı artıyor.
ÇİFTLİĞE GELENLERİN SAYISI ARTTI
Girişinde güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırıldığı gözlenen FETÖ elebaşı Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı.
Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu fark edildi.
KAMUFLAJLI VE SİLAHLI KİŞİ EVİ KONTROL EDİYOR
Öte yandan havadan görüntülenen ve Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi.
Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol etmesi dikkati çekti.