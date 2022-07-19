FETÖ'den ihraç edilen eski polis, otobüs durağında bekleyen kadına cinsel organını gösterdi Arnavutköy'de FETÖ'den ihraç edilen eski polis, durakta otobüs bekleyen kadına cinsel organını gösterdi. Kadının çevredekilerden yardım istemesi üzerine olay yerinden kaçan şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de yaşanan olayda, işine gitmek üzere otobüs durağına gelerek beklemeye başlayan kadın, bir erkeğin teşhirine maruz kalarak hayatının şokunu yaşadı. Durakta bulunan adam, kadına cinsel organını gösterip teşhircilik yaparak kadını rahatsız etti. GİZLİCE GÖRÜNTÜLEYİP VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ Bunun üzerine kadın elindeki telefonuyla şahsı gizlice görüntüledikten sonra duraktan çıkarak çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. Kadının yardım istediği şahısların geldiğini gören duraktaki teşhirci kaçıp izini kaybettirdi. TEŞHİRCİ FETÖ'DEN İHRAÇ EDİLEN ESKİ POLİS ÇIKTI Polis merkezine giden kadın, yaşadığı olayı anlatıp görüntüleri göstererek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın Fetullahçı Terör Örgütü'ne üye olmaktan dolayı polislikten ihraç edilen M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti. ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI Polis ekipleri yaptığı çalışmalar neticesinde M.A.'yı iş yerinde gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen teşhirci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Batuhan Toprak - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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