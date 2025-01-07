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FETÖ lideri öldü, örgüt karıştı! Karar alma ve maddi kaynak sıkıntısı yaşıyorlar

FETÖ lideri öldü, örgüt karıştı! Karar alma ve maddi kaynak sıkıntısı yaşıyorlar
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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde sorunlar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak FETÖ liderinin ölümünün ardından örgüt yönetimini ele alan 12 kişilik 'İcra Heyeti'nde karar alma ve maddi sıkıntılar yaşandığı öğrenildi. Örgüt elebaşı Gülen, ölmeden önce 'İcra Heyeti'nde değişikliğe gidilmesini söylemesine rağmen heyette de değişiklik yapılmadı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt yönetimini ele alan 12 kişilik heyetin karar alma ve maddi kaynak sıkıntısı yaşadığı öğrenildi.

ÖRGÜT İÇİNDE GİZLİ KAVGA

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte hareketli günler yaşanıyor. Gülen'in ölümü ile örgüt içinde oluşan grupların güç mücadelesi, Gülen'in koltuğuna oturma ihtimali olan isimler arasında gizli kavgaya dönüştü.

ÖRGÜTÜ YÖNETMEK İÇİN 12 KİŞİLİK HEYET

Örgüt üst yönetiminde yaşanan bu gerginlik, tabanda da etkisini gösterdi, dağılmalar artmaya başladı. FETÖ'nün üst kademesindeki isimler, örgüt tabanındaki dağılmaları engellemek için yönetim şeklini revize etti. Bir süreliğine örgütün tek bir isim tarafından değil, 'İcra Heyeti' tarafından yönetilmesine karar verildi. 12 kişilik heyette Abdullah Aymaz, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, Barbaros Kocakurt, Mehmet Vehbi Yavuzlar, Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı, Said Kaya, Adem Kalaç ve Talip Büyük yer aldı.

GRUPLAŞMALAR BAŞLADI

Bu isimler arasında, örgütün tek hakimi olmak isteyenler ve o isimleri ayrı ayrı destekleyenler var. 'İcra Heyeti' olumlu bir görünüm çizmeye çalışsa da yönetimdeki gruplaşmalar, örgüt genelinde hissedilir hal aldı. Kararlar, 12 kişilik heyet tarafından alınıyor gibi gözükse de heyette asıl etkiyi Abdullah Aymaz'ın başını çektiği Mehmet Vehbi Yavuzlar, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin ve Talip Büyük gösteriyor.

ALINAN KARARLAR SORGULANIYOR

Yönetimdeki çatlaklar, karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölümünden önce söz konusu heyet tarafından alınan kararlar son kertede Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanıyor. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı. 'İcra Heyeti' içindeki sıkıntılar sadece alınacak yeni kararlarla da sınırlı değil. Ne kadar birlik mesajı verilse de örgüt tabanında heyete karşı oluşan güvensizlik, üst yönetimin maddi kaynak bulmasında problem haline geldi. Bu nedenle 'İcra Heyeti'nin güçlü gözüken kanadı yani Abdullah Aymaz ve ekibi 'Himmet' oranlarında artışa gidilmesini istedi.

GÜLEN'İN İSTEĞİ YERİNE GETİRİLMEDİ

Örgüt elebaşı Gülen, ölmeden önce 'İcra Heyeti'nde değişikliğe gidilmesini söylemişti. Heyetin gençleştirilmesi, farklı milliyetlerden insanların heyette yer alması talimatını vermişti. Ancak, 12 kişilik heyetin tek ortak düşüncesi gücü elinden bırakmamak oldu. Gülen'in ölümünden sonraki sürecin geçiş dönemi olduğu bahanesi ile heyette değişiklik yapılmaması kararı alındı. Heyete en son dahil edilen isimlerden biri de kapatılan Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı oldu. Dumanlı'nın katılması ile örgüte katılımın artması bekleniyordu. Ancak, Dumanlı beklenen etkiyi yaratmadı. FETÖ'nün üst kademesindekiler Dumanlı'nın pasif bir profil çizdiği düşüncesinde. Dumanlı'nın tabandan itibar görmediği için heyette yer alabilecek seviyede olmadığı düşüncesi hakim.

SÖZDE SORUMLU ATAMALARI TARTIŞMA YARATTI

FETÖ'nün üst düzey örgüt mensuplarından olan Mustafa Özcan ise 12 kişilik 'İcra Heyeti'ne girmedi. Özcan, Abdullah Aymaz ve ekibinin etkili olduğu heyette ön planda olamayacağı düşüncesi ile yer almak istemedi. Ayrıca, örgüt içerisinde 2025 yılı için sözde ülke sorumlularının ataması da tartışma konusu haline geldi. Atamalarının 'İcra Heyeti' tarafından yapılacağı duyuruldu. Bununla birlikte 'İcra Heyeti'nde de Şubat 2025'te değişiklikler yapılması bekleniyor. Halihazırdaki örgüt sorumluları arasında kendilerine yakın isimlerin atanmaları konusunda da bir çekişme var. Hatta çekişmenin boyutu toplantılarda gerginlik yaşanmasına bile neden olacak şekilde. 'İcra Heyeti'ndeki kimi isimler yerlerini garantiye almak için kendilerine yakın isimleri Avrupa alanında çalışma yapmaya gönderdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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