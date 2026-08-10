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FETÖ soruşturmasında ihraç yüzbaşının ablası tutuklandı

FETÖ soruşturmasında ihraç yüzbaşının ablası tutuklandı
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Muğla'da FETÖ soruşturması kapsamında, görevden ihraç edilen Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası A.A.K., kardeşine yiyecek ve maddi destek sağlamak, gizlenmesine yardımcı olmak ve örgütle bağlantısını sürdürmek suçlamasıyla tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan görevinden ihraç Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin ablası, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında görevinden ihraç edilen Yüzbaşı Burkay Karatepe'nin 2023 yılından itibaren örgütün e-posta içerisine kaydedilen metinler üzerinden haberleşme yöntemini kullandığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında yapılan dijital incelemelerde A.A. K.'nın kardeşi Burkay Karatepe'ye yiyecek temini, sağlık sorunları, yurt dışına kaçış planı, ailesine bilgi verilmesi ve maddi destek sağlamasının yanı sıra gizlenmesine de yardımcı olduğu değerlendirildi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde gözaltına alınan A.A.K., Muğla'da çıkarıldığı mahkemece FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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