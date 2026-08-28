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Fethiye'de orman yangını: Evler alevlere teslim oldu

Fethiye'de orman yangını: Evler alevlere teslim oldu
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Muğla’nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında bazı evler alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddetiyle büyüyen yangında bazı evler alevlere teslim oldu. Yangına müdahale devam ederkekn, evleri tahliye çalışmaları da sürüyor.

Karagedik Mahallesi yakınlarında saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bölgede etkili olan rüzgar sebebiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Bazı evler alevlere teslim olurken, bir yandan da bölgede tahliye çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi yapılamazken karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Bölgedeki vatandaşlar da çalışmalara destek verirken, iş makineleriyle de alevlerin evlere doğru ilerlemesi engellenmeye çalışılıyor. Bölgede yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını

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