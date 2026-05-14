Fethiye Babadağ'da paraşüt kazası

Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ 1700 metre pistinden yaptığı yamaç paraşütü uçuşunda kayalıklara düşen 39 yaşındaki Rus turist, JAK timlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Babadağ 1700 metre pistinden single (tekli) uçuş gerçekleştiren 39 yaşındaki Rus vatandaşı Olga M., henüz bilinmeyen bir nedenle paraşütün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan paraşüt, kayalık ve ormanlık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve ulaşılması güç bölgede yürüttükleri çalışma sonucu yaralı kadına ulaştı. Olga M., sedyeyle kayalık ve alandan taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Rus turistin sol bacağında kırık ve kafa travması bulunduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı turist ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı