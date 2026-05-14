Haberler

Fethiye Babadağ'da paraşüt kazası

Fethiye Babadağ'da paraşüt kazası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü ile uçuş yaparken kayalıklara düşen 39 yaşındaki Rus turist, JAK timlerinin operasyonu ile kurtarıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Babadağ 1700 metre pistinden yaptığı yamaç paraşütü uçuşunda kayalıklara düşen 39 yaşındaki Rus turist, JAK timlerinin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Babadağ 1700 metre pistinden single (tekli) uçuş gerçekleştiren 39 yaşındaki Rus vatandaşı Olga M., henüz bilinmeyen bir nedenle paraşütün kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan paraşüt, kayalık ve ormanlık alana düştü.

İhbar üzerine bölgeye Ölüdeniz Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Ekipler, sarp ve ulaşılması güç bölgede yürüttükleri çalışma sonucu yaralı kadına ulaştı. Olga M., sedyeyle kayalık ve alandan taşınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede Rus turistin sol bacağında kırık ve kafa travması bulunduğu belirlenirken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yaralı turist ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak

Savaş bitiyor mu? Trump ve Şi kapalı kapılar ardında anlaştı
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da çıkacak, işte istenen cezalar

Aziz İhsan Suç Örgütü davasında mütalaa! İşte istenen cezalar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Kocaeli’nde bir garip olay! Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül konuldu

Hava değişiminde kaybolan asker için 100 bin dolar ödül
Mahalleyi üçe bölen gizemli mezar! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı

Mahalleyi üçe bölen gizem! Muhtar, bakanlığa başvuru yaptı
Vasiyetini açıklayan Cemil İpekçi, tepkiler üzerine açıklama yaptı: Ben Kur’an’a göre hareket ediyorum

Vasiyetini eleştirenlere yanıt verdi: Kur’an’a göre hareket ediyorum
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi ben sızdırdım

Real Madrid'de ortalığı ayağa kaldıran itiraf: Her şeyi...