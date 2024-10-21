Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de Trafik Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

Fethiye'de Trafik Kazasında Kadın Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın Demirci'ye çarparak ölümüne neden olan sürücü U.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Durkadın Demirci'ye çarparak hayatını kaybetmesine sebep olan ve olay yerinden kaçan 22 yaşındaki otomobil sürücüsü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Fethiye'nin Esenköy Mahallesi, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Durkadın Demirci'ye çarparak, ölümüne neden olan sürücü olay yerinden kaçtı. Şüphelinin bulunması için yapılan çalışmalar sonunda olay yerinden kaçan sürücünün U.A. (22) olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan U.A., yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Demirci Fethiye trafik

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama

 FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi bu hastanede tutuluyor! Odası görüntülendi

FETÖ elebaşının cenazesi bu hastanede tutuluyor

 FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı, teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlattı

FETÖ firarisi Dumanlı, elebaşı Gülen'in ölüm anını anlattı
Mezarlıkta silahlı saldırı: Bankta oturan 3 kadın öldürüldü

Bankta oturan 3 kadın öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat öpüşme videosu yayınlandı! (VİDEO) Yemekteyiz Serhat kimdir? 21-25 Ekim Yemekteyiz yarışmacısı Serhat kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Murat Bakan kaç yaşında, nereli? Dilan Polat Sıla Doğu kardeş mi? Aylin Arslantatar kimdir? Avukat Aylin Arslantatar ne dedi? (Yenidoğan Çetesi Davası) Yemekteyiz Selin kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Selin kaç yaşında, nereli? Oosterwolde'nin sakatlığı ön çapraz bağ rüptürü nedir, ne zaman geçer? Oosterwolde sezonu kapattı mı, kaç ay yok? Yemekteyiz Fatma kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Fatma Akyüz kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Liana kimdir,Türk mü, yabancı mı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Liana Tutar kaç yaşında, nereli? Aysın Komitgan FETÖ hakkında ne dedi? (VİDEO)
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.