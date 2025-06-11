Fethiye'de Tekne Yangını: Sahibi Denize Atladı

Fethiye'de Tekne Yangını: Sahibi Denize Atladı
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde Göcek Limanı önünde bir teknede çıkan yangında alevler tekneyi sardı. Tekne sahibi denize atlayarak kurtuldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizdeki tekne alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Göcek Limanı önünde denizde bulunan bir teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler tekneyi sardı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye limana ait söndürme teknesi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler teknedeki alevlere müdahalede bulundu. Yangın sonrası tekne alevlere teslim olurken, tekne sahibinin denize atlayarak kurtulduğu ve hafif yaralı olduğu öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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