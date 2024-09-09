Üye Girişi
Haberler

Fethiye'de taksiciler ile bar işletmesi sahipleri arasında kavga: 24 gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada 24 kişi gözaltına alındı. Kavga sonucunda 13 kişi yaralandı.

Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi Hisarönü mevkiinde, taksiciler ile bir bar işletmesi sahipleri arasında çıkan kavgada toplam 24 kişi gözaltına alındı.

İddialara göre önceki gün taksi durağı yakınında bir bar işletmesinden 2 kişi taksi durağına gelip taksicileri tabanca ile tehdit etti. Bu kişiler çevredeki diğer esnaf ve taksicilerle taksi durağından uzaklaştırıldı. Tabanca gösterme olayının geniş çevrede duyulmasının ardından bir araya gelen çevre esnafları ve vatandaşlar bu kişilerin çalıştığı bara doğru giderek yapılan hareketi protesto etti. Bunun üzerine yeniden çıkan tartışma üzerine taşlı şişeli saldırı olunca 13 vatandaş çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavganın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kavganın ardından bölgeye toplanan çok sayıda vatandaş Jandarma ve İlçe Emniyet Müdürü Kayhan Dadaşoğlu tarafından sakinleştirildi.Meydana gelen olayın ardından Fethiye Cumhuriyet Savcılığı olaya el koydu. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı olayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, yaklaşık 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ölüdeniz Mahallesi Ölüdeniz Fethiye 3-sayfa Güncel Kavga

Erdoğan'dan Kabine sonrası 'kılıçlı yemin' çıkışı: Tahkikatı çok boyutlu yürütüyoruz

Erdoğan'dan Kabine sonrası çok sert, "Kılıçlı yemin" çıkışı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Narin kızımızın canını alanlardan hesabını soracağız

Erdoğan, Narin'e kıyanlara zehir zemberek sözlerle seslendi

 Narin Güran'ı dereye gömen itirafçının fotoğrafı ortaya çıktı

İşte Narin'e yapılan vahşeti tek tek anlatan itirafçının fotoğrafı
Didem Arslan Yılmaz: Narin anne ve amcasını uygunsuz bir vaziyette gördüğü için öldürülmüş

Narin, bilmemesi gereken bir şeyi gördüğü için öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Karadağ Galler maçı hangi kanalda? Karadağ Galler maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Türkiye İzlanda maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Türkiye İzlanda maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Türkiye İzlanda maçı ilk 11'i! Türkiye'nin İzlanda maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 9 Eylül Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Osimhen Ruanda Nijerya maçı ne zaman, Türkiye'den CANLI izleniyor mu, hangi kanalda? Osimhen, Ruanda Nijerya maçında oynayacak mı, ilk11'de mi, yedek Arda Güler sakat mı, İzlanda maçında neden yok? İsmail Jakobs sakatlandı mı? İsmail Jakobs kaç maç yok, ne zaman dönecek? TRT 1 canlı maç izle! TÜRKİYE-İZLANDA CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! TV8 canlı izle! (TÜRKİYE-İZLANDA) TV8 HD kesintisiz donmadan canlı izleme linki! TV8 CANLI 4K İZLE EXXEN canlı izle! (TÜRKİYE İZLANDA) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! EXXEN spor canlı izle Deha dizisi oyuncuları kim, konusu ne?
title