Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, can kurtarma botu ile emniyetle yanaştırıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 20 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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