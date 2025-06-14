Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında meydana gelen makine arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. İçinde 2 kişinin bulunduğu tekne, can kurtarma botu ile emniyetle yanaştırıldı.
Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Fethiye Ölüdeniz açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 20 metre boyundaki tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Karagözler'e emniyetle yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa