Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kıyı Emniyet Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarılarak Fethiye Limanı'na getirildi.

Muğla'nın Fethiye Turunçpınarı koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişi bulunan tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Turunç Pınarı Koyu önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 6 kişi bulunan tekne, KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Fethiye Limanı'na emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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